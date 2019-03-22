0553 313 94 23

İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Kemal Emir İstiklal Marşı'nı okuyamadı

CHP, İyi Parti ve HDP'nin oluşturduğu 'zillet' ittifakının Kuyucak Belediye Başkan Adayı İP'li Kemal Emir, İstiklal Marşı'nı bir türlü okuyamadı. Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okumakta zorluk çeken Emir’in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedilirken, belediye başkan adayının durumu ‘pes’ dedirtti.

22 Mart 2019 Cuma 14:18

İlginç olay Aydın'da yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukören Mahallesi'nde bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İP Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı’ndan örnek vermek istedi. “Korkma” diye sözlerine başlayan Emir daha sonra sessizliğe büründü. Emir, İstiklal Marşı’nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı’dan yardım istedi. Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir buna rağmen İstiklal Marşı’nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı’nı okumaya başka bir kıtadan devam etti.

'Pes' dedirtti

Herkesi şaşırtan ilginç olay kıraathanede bulunanları şaşırtırken, yaşanan olay adeta ‘pes’ dedirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:18
  1. Aydın
  2. Kemal Emir
  3. İstiklal Marşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri için belirsizliği artırıyor
    1. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    2. İtalya'nın dev kulübünden..
    3. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    4. Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği..
    5. 3 aracın karıştığı kazada can pazarı:..
    6. Keşif gezileri kapsamında seyahat..
    7. Haydar Ali Yıldız belediye başkanı..
    8. Ak Parti Kadın kollarından finansal..
    9. Polisin suçüstü yakaladığı hırsız..
    10. Adıyaman Üniversitesinde “Gazel..
    11. AK Parti’li Dağ: "CHP, listelerini..
    12. Malatya'daki deprem
    13. Yabancı uyruklu işçi çöken otopark..
    14. ANALİZ - Nazarbayev neden istifa etti?
    15. Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı..
    16. AB’den Golan Tepeleri açıklaması:..
    17. Öğrencilerin öğle yemekleri..
    18. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    19. İP'li Belediye Başkan Adayı Kemal Emir..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. Elazığ’da sahte sağlık raporu çetesi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler..
    23. Aslan, “Belediye güvenilir ellerde..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan bordo berelilere..
    25. Kılıçdaroğlu: “Katar’la sözleşmeyi..
    26. 'Anne sütü aşının yerine geçmez'
    27. Hastanelerde iletişim ve tanıtım..
    28. BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in..
    29. Erdemli Belediyesi’nden okullara oyun..
    30. Deprem bölgesinde ilk cuma namazı boş..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev