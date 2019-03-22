İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı Kemal Emir İstiklal Marşı'nı okuyamadı
CHP, İyi Parti ve HDP'nin oluşturduğu 'zillet' ittifakının Kuyucak Belediye Başkan Adayı İP'li Kemal Emir, İstiklal Marşı'nı bir türlü okuyamadı. Yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşı'nı okumakta zorluk çeken Emir’in içine düştüğü durum amatör kameralar tarafından anbean kaydedilirken, belediye başkan adayının durumu ‘pes’ dedirtti.22 Mart 2019 Cuma 14:18
İlginç olay Aydın'da yaşandı. Seçim çalışmaları kapsamında Pamukören Mahallesi'nde bir kıraathaneyi partililerle birlikte ziyaret eden İP Kuyucak Belediye Başkan Adayı Kemal Emir, konuşmasında iktidarı eleştirmek isterken milletin ortak değeri İstiklal Marşı’ndan örnek vermek istedi. “Korkma” diye sözlerine başlayan Emir daha sonra sessizliğe büründü. Emir, İstiklal Marşı’nın sözlerini bir türlü söyleyemeyince yanında oturan İl Başkanı Cemal Sarı’dan yardım istedi. Kendisini dinleyenlerin ve il başkanın yardımını alan Emir buna rağmen İstiklal Marşı’nı doğru okuyamadı. Emir, İstiklal Marşı’nı okumaya başka bir kıtadan devam etti.
'Pes' dedirtti
Herkesi şaşırtan ilginç olay kıraathanede bulunanları şaşırtırken, yaşanan olay adeta ‘pes’ dedirtti.
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