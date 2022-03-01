İP'li Başkan'dan HDP'lilerin skandal çıkışlarına güzelleme! İslam'a 'gericilik' diyeni de 'Ermeni soykırımı'nı da destekliyormuş

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6'lı muhalefet masasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, terör sevici HDP'nin de Kürtleri temsilen masada olması gerektiğini söyledi.

HDP'lilerin skandallarını desteklediğini aktardı!

İP'li Yazıcı, HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımı için verdiği kanun teklifini, Berat gecesi TBMM kürsüsüne çıkarak İslam dinini "gericilik" olarak tanımlayan Oya Ersoy'u ve terör güzelleyici açıklamalarda bulunan diğer HDP'lileri desteklediğini belirterek, "HDP'nin üst düzey yöneticilerinin yorumlarını da dinliyorum. Yaklaşımlarını da beğeniyorum. Kendileri de aslında bir Türkiye partisi olma gayreti içindeler." ifadelerini kullandı.

Kürt vatandaşların bile kendi temsilcileri olarak kabul etmediği HDP'yi "Kürtlerin temsilcisi" ilan eden Mustafa Yazıcı, şöyle devam etti:

Ben bir Türk milliyetçisi olarak şunu söylüyorum. Kürt vatandaşlarımız bu ülkenin asli unsurlarıdır. Asla dışlayamayız. Aslında Kürt vatandaşlarının temsilcisi olarak bir şekilde masada olmalı.

İP'li Yazıcı'nın desteklediği "soykırım" yalanı!