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İYİ Parti'de deprem! Başkan yardımcısı 70 kişiyle birlikte istifa etti

İYİ Parti'nin Manisa teşkilatı kurucularından ve il başkan yardımcısı Murat Türkekal, yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirterek 70 partiliyle istifa ettiğini duyurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:05
İYİ Parti'de deprem! Başkan yardımcısı 70 kişiyle birlikte istifa etti

İYİ Parti'nin Manisa teşkilatı kurucularından ve il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiğini duyurdu.

Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, il başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp dağıttığını ifade etti.

Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini vurgulayarak, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti.

İl Başkanı yalanladı

Öte yandan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuranların partileriyle ilişkisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Eryılmaz, istifa açıklaması metinini okuyan Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğini savunarak, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:05
  1. İYİ Parti
  2. Murat Türkekal
  3. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz

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