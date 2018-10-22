İpler iyice gerilecek! Rus askerleri harekete geçti
Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkilerine rağmen Rus askerleri, ortak Druzhba-3 askeri tatbikatı için Pakistan’a geldi.22 Ekim 2018 Pazartesi 18:57
ABD'nin engelle çabalarına rağmen Rus askerleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Druzhba-3 eğitim tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi.
4 Kasım’a kadar sürecek
Hizmet İçi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Genereral Asif Ghafoor’un yaptığı açıklamada, tatbikatın 4 Kasım’a kadar süreceği bildirildi.
İlki 2016 yılında Pakistan’da yapılan yıllık tatbikatının ismi olan “Druzhba” kelimesi Rusça “dostluk” anlamına geliyor.
YORUM YAZ