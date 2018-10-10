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İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"

İsrail ile İran arasındaki S-300 gerilimi devam ediyor. İran Meclis Başkanı Laricani, İsrail'in kendileriniS-300 hava savunma füze sistemleriyle vuracak yetenekte olmadığını bildirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:42
İpler iyice gerildi! "İsrail bizi vuramaz"

İsrail'in, Rusya'nın Suriye'ye sağladığı S-300'leri vurma niyetinde olduğu açıklamasını Russia Today (RT) televizyonuna değerlendiren Laricani, "İsraillilerin herhangi bir ciddi adım atabileceğini düşünmüyorum.
Rusya, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini konuşlandırma ve kendi çıkarlarını koruma hakkına sahip, özellikle İsrail'in Rus uçağına saldırısından sonra. Bu, Rusya'nın meşru hakkı" dedi.

Daha önce İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tsahi Hanegbi'nin, Suriye'ye S-300 sevkiyatının, İsrail'in envanterindeki ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının etkinliğini etkilemeyeceğini söylediği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:42
  1. İsrail
  2. Rusya
  3. S-300 füze sistemleri
  4. İran

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