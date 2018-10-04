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İpler geriliyor! İngiltere, Rusya'yı hedef aldı

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilim artıyor. Son olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratına siber saldırı suçlamasında bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:10
İpler geriliyor! İngiltere, Rusya'yı hedef aldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerine yönelik bir dizi siber saldırının arkasında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun bulunduğunu öne sürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GRU'nun İngiltere'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde siber saldırıları gerçekleştiren gruplarla ilişkili olduğu iddia edildi.

Bakanlık, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) bulgularına göre siber saldırıları düzenleyen grupların aslında GRU'ya bağlı olduğunu savundu.

"Bu saldırılar uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, çok sayıda ülkenin vatandaşlarını etkilemiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırılarda bazı Rus şirketlerinin de etkilendiği belirtildi.

GRU'yu "gizlice uluslararası hukukun ve uluslararası kurumların altını oymakla" suçlayan bakanlık, Rus istihbarat servisinin "Fancy Bear", "Voodoo Bear", "APT28", "Sofacy", "Pawnstorm", "Sednit", "CyberCaliphate", "CyberBerku", "BlackEnergyActors", "STRONTIUM", "TsarTeam" ve "Sandworm" adlı hacker gruplarını yönettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı GRU'nun düzenlediği saldırılar arasında geçen yıl ekim ayında meydana gelen ve Kiev metrosunu, Odessa Havalimanını, Rusya'nın merkez bankası ile iki Rus medya kurumunu etkileyen "BadRabbit" zararlı yazılımınım da yer aldığını bildirdi.

Bakanlık, 2015-2017 yıllarında bir İngiliz televizyon kanalının elektronik postalarının ele geçirilmesi, ABD'nin Ulusal Demokratik Kongresinin bilgisayarlarının hacklenmesi ile Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) gizli tıbbi kayıtlarının çalınmasının arakasında da GRU'nun bulunduğunu kaydetti.

Skripal ile gündeme gelmişti

İngiltere daha önce de GRU'yu çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutmuştu.

İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak iki Rusya vatandaşının fotoğraflarını yayımlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

Son olarak Borişov'un aslında GRU'da albay rütbesiyle görev yapan Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu ileri sürülmüştü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:10
  1. İngiltere
  2. rusya
  3. Sergey Skripal

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