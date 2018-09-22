İpler geriliyor! Çin'den yeni ABD hamlesi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı aldığı yaptırım kararının ardından Pekin yönetiminden yeni bir hamle geldi. ABD Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.22 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
ABD'nin Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Çin'e yaptırım uygulama kararının ardından, Pekin yönetimi dün çok sert bir açıklama yapmıştı. Çin'in ABD'yi hedef alan açıklamasında "Uyguladığınız yaptırımı ya kaldırırsınız yada sonuçlarına katlanırsınız" denilmişti.
Bu gelişmenin ardından Çin'den yeni bir hamle daha geldi.
Çin devlet medyasında yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin büyükelçisini dışişlerine çağırdı. (Haber7)
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