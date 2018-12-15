CHP ve İP ittifakında 'İnce' ayar!

CHP ile İP ittifak konusunda birçok ilde mutabakata vardı. Buna göre İP, Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay ve Eskişehir’de aday çıkarmayacak. Buna karşılık ise CHP; Balıkesir, Denizli, Manisa, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep’te aday çıkarmayarak İP’i destekleyecek. CHP Genel Merkezi’nin aldığı bu karar partililer tarafından büyük tepkyla karşılanırken, muhalifler bu kararın altında İnce detayının olduğunu öne sürdü.





İmzalara 'İnce' ayar

Adeta İP’e peşkeş çekilen bu illerin tamamı kurultay sürecinde Muharrem İnce’ye açık destek vermişti. Delegelerin neredeyse tamamına yakını “Değişim olsun” diyerek imza vermişlerdi. CHP’liler, Kılıçdaroğlu’nun hâlâ parti içi hesaplaşmasına tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İP lideri Akşener ile anlaşma sonrası her seçim öncesi söylediğini tekrarlamıştı: BAHARDA

Bu seçimin sonu hezimettir

Listeyi AKŞAM’a açıklayan üst düzey bir CHP’li, “Tabloda çok açık göründüğü gibi Genel Merkez kurultay için imza veren illeri cezalandırmakla uğraşmakta. Böylesine önemli bir seçim arifesinde hâlâ parti içi hesaplarla uğraşmaya çalışan, hezimet yaşar“ dedi.

İstanbul adayları netleşiyor

Küçükçekmece’de Burçin Baykal, Beykoz için Akif Hamzaçebi, Kadıköy için Gürsel Tekin’in ismi geçiyor. Eski il sekreteri Metin Kaya’nın İstanbul’da iddialı bir ilçeye aday gösterileceği öğrenildi. Abdullah Der Üsküdar için konuşuluyor. İBB için ismi kesinleşen Ekrem İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü için Mehmet Murat Çalık’ın ismi geçiyor.

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