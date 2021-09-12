'İpkaiye’den teşekkür..!'

Bir süre önce vakıflara ait Biga İpkaiye (Bakacak) Camii’nin şerefesinin yıkılmasından sonra Biga Doğuş gazetesinin haberinden sonra vakıflar acilen şerefesinin yapımına başladı. Şu an sökülen şerefenin yapımı devam ediyor. 1902 yılında yapılan cami bugüne kadar hizmet vermekte. Köy halkının şerefenin bir an önce tamir edilerek yapılmasını bekliyorlar.



Diğer taraftan caminin iç kısmında olan tarihi değerde olan tavan ve hocanın namaz kıldığı minber, mihrap, kürsü ve mahfel kısımlarının da elden geçmesi bekleniyor.



Sayın Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy beyefendinin dikkatini çekmek için bu satırlara yer vermek durumunda kaldık. İpkaiye (Bakacak) Camii’nin plan projelerinin acilen yapılarak yapımını hızlandırmasını bekliyoruz. Bu arada uzun süredir camiinin bu tamiratlarını göz ardı edenlere inat İpkaiye halkı; böyle hizmetleri yerine getiren Ankara Vakıflar Müdürü’ne teşekkürü bir borç bildiklerini dile getirdiler. Tamiratlarla ilgili cami hakkında bilgi veren İpkaiye Köyü’nden Kadir Aydemir caminin yapılması gereken yerleri bir bir göstererek, resimleyerek ilgililere ulaştırılmasını sağladı.



Kültür Bakanlığı’na bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu birliktelikten ayrılması gerekmektedir. İşlevsel olarak ayrı ayrı çalışması gereken birer kuruluş olması gerekirken nasıl Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı bünyesine alındı akıl alacak gibi değildir..!



Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde yetkiler çoğaltıldı. Ancak işler aksama noktasına geldi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakıf malı olan Kadife Kale’ye sahip çıkmadığından kalenin içinden PAGOS ismiyle İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nce pazar kurulmaktadır. Bunun sorumlusu İzmir Vakıflar Bölge Müdürü’dür. Kalenin içerisindeki cami Aziz Kocaoğlu, yapacağım diyerek yıllarca oyalamıştır. Büyük Şehir Belediyesi kilise ve havraları onarmaktan böyle tarihi değeri olan Kadife Kale’nin içerisindeki caminin tamiratını yapmamıştır. Şu andaki başkandan zaten böyle bir şey beklemiyoruz.



Tarihi camiler Konak civarında harap durumundadır. İl Müftülüğü ve Konak Müftülüğü uzaktan seyretmektedir. Şu andaki İzmir Vakıflar Bölge Müdürü daha önce vakıflarda hizmet veremediği için İzmir gazetesinde yazdığım yazıdan dolayı Ankara’ya merkeze çekilmişti. Bunu yeniden İzmir’e atamak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ihanettir.



Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bodrum’daki tarihi camilere sahip Bölge Müdürlüklerinde Abide ve Yapı Müdürlükleri bu işleri savsalamaktadır. Cami yerine otel yapıldığı söylenmektedir. Bodrum Kalesi içerisindeki tarihi cami Kültür Bakanlığı’nca inatla ısrarla ibadete açılmamaktadır. Bodrum halkı tarihine, geçmişine sahip çıkmakta ve bu tür idarecileri lanetlemektedir. Ayasofya’dan sonra en önemli ibadet yerlerinden birisidir.



Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin arkeolojide olduğu gibi tarihi yapıların yapımında da çalıştırılmalıdır. Üniversitede bölüm açıp bu hizmetler için yetiştirilmelidir. Böyle devam edilmesi durumunda çok az sayıda olan sanat ustasıyla yapıların birçoğu zaman aşımıyla yıkılarak yok olacaktır.

Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yunanlıların yaptığı Edincik Yanık Camii hâla tamir edilmeyi beklemektedir.



Edincik’teki Kız Dede Mescidi vakıflarca onarıldı, ancak Bandırma Müftülüğü imam ataması yapmamıştır.



Yine Edincik’te Ekici Pasajı bitişiğindeki yanan tarihi camiye vakıflar sahip çıkmamaktadır. Caminin arazisini bir AVM otopark olarak kullanmaktadır.

Gönen Balcı Mahallesi İbrahim Ağa Vakfı olan mescit hâlâ projelendirilmemiştir.



Biga İğdelik Mescidi bitişiğindeki mezarlık işgal halinde ve milli şef döneminde satılmıştır. O tarihte medreselere orada dersler verilmekteydi. Buraların istimlak edilmesi ve mescidin kurtarılması gerekmektedir. Bu mescidi üzerindeki Dağıstanlı Hazretleri’nin haziresi (kabri) daha düzenli hale getirilmeli ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Biga’da yine Dağıstanlı Hazretlerinin mezarının yanında Ulu Cami’nin karşısında bulunan içerisinde tarihi mezarlara saygısızlık dizboyudur. Bu mezarlığın içerisine trafo binası bile yapılmıştır. Biga’nın manevi değeri olan Mustafa Münif Efendi’nin kabri bünyesinde yer alan spor kulübü Münif Efendi’ye yakışmayan hizmetlerle çalışmasına devam etmektedir. Buranın istimlâk edilerek cami ve külliye yapılmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı manevi liderlere sahip çıkmalıdır. Bozcaada Kalesi içerisindeki minaresi yıkık cami restore edilerek ibadete açılması gerekmektedir.



Türkiye genelindeki kaleler içerisindeki camiler Kültür Bakanlığı’ndan çıkarılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlanmalıdır.



KÜLTÜR BAKANLIĞI’NIN DİKKATİNE



Gönen’deki Tahirova civarında Güvercinlik Köprüsü Cenevizlilerden kalma bir köprüdür. Gönen turistik bir bölgedir. Bu köprünün onarılması Gönen’deki tarihi kalelerinin de onarılması, Gönen Kaplıcalarında bulunan müzeye müze müdürlüğü kurularak çevreden çıkarılan tarihi eserler burada sergilenmelidir. Gönen Muratlar Mahallesinde bulunan tarihi mezarlar köy muhtarlığıyla irtibata geçirilerek araştırılmalı. Muratlar’daki Atik Mahallesi mezarlığı ve Hüseyin Bey Mezarlığı Lahallesi tarihi mezarlar araştırılarak koruma altına alınmalı, Sandık Tepe civarındaki kaya mezarları araştırılmalı Çayboyu mevkiindeki tuğla mezarlar da araştırılmalı ve turizme kazandırılmalı.