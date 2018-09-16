Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı dudak uçuklatacak

APPLE'ın geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu yeni telefonlarının yurt dışı fiyatlarını biliyoruz; ancak Türkiye fiyatı henüz açıklanmış değil. Buna rağmen spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin yüksek fiyatı oldukça dikkat çekici. İşte yeni iPhone'ların muhtemel Türkiye fiyatları...

Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı; ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından ülkemize getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.

Listelenen XS Max ve XR modellerinin Türkiye fiyatlarına bakacak olursak, bizleri oldukça dudak uçuklatan fiyatlar karşılıyor. Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL’den satışa sunuldu. Apple’ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max’in 512 GB’lık versiyonu oldu. Bu model ise 15.999 TL olarak listelenmiş durumda.

Evet... Apple'ın en yüksek model iPhone XS Max'i yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor. Elbette bu Apple'ın belirlediği Türkiye fiyatları değil ve Apple'ın fiyatlarıyla değişiklik gösterebilir; ancak fikir vermesi açısından dikkat edilmesi gereken rakamlar bunlar...