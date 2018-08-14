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Türkiye'de iPhone satışı yasaklanıyor mu?

ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş başlatmasına Türkiye'den misilleme geliyor. Dolar üzerinde spekilasyon yapan ABD'ye şok yaptırım geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iPhon'u karşı boykot uygulanacağının sinyalini verdi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:10
Türkiye'de iPhone satışı yasaklanıyor mu?

ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş başlatmasına Türkiye'den misilleme geliyor. Dolar üzerinde spekilasyon yapan ABD'ye şok yaptırım geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iPhon'u karşı boykot uygulanacağının sinyalini verdi.

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye dolar üzerinden saldırmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi.

TÜRKİYE ABD’NİN HANGİ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT EDECEK?

Bu sorunun cevabını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İşte Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması: İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''

iPhone yerine tercih edilecek telefonlar:

Vestel Venüs

Samsung Galaxy S9 Plus

OnePlus 6

Huawei P20 Pr

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Mİ Series

Asus Zenfone 5

iPHONE ALAN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

6.84 TL’ye çıkan dolar kuru, Türkiye’deki Apple kullanıcılarına da bir ilki yaşattı. iPhone’unu yurtdışından yolcu beraberinde getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullananlar eskiden iPhone modelleri için ortalama yüzde 25 daha az para ödüyordu. Artık yurtdışından iPhone getiren, Türkiye’den alana göre 454 TL daha fazla ödeyecek. iPhone X şu anda Türkiye’de 7499 TL’ye satılıyor. 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:10
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  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    DERHAL IPHONESATALIM MİNNET ETMEYELİM ...
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