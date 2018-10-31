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iPhone indirimli fiyatları | iPhone 7 ve iPhone 8 fiyatlarında son durum

ABD teknoloji devi Apple, iPhone fiyatlarında son dakika indirim yaptı. ABD’nin Brunson’un tutuklanmasını bahane ederek Türkiye’ye uyguladığı ekonomik savaş nedeniyle dolarda artış oldu. Kurdaki artış nedeniyle Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yapma kararı almıştı. Apple bu kez indirime gitti.Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:42
iPhone indirimli fiyatları | iPhone 7 ve iPhone 8 fiyatlarında son durum

ABD’nin Brunson’un tutuklanmasını bahane ederek Türkiye’ye uyguladığı ekonomik savaş nedeniyle dolarda artış oldu. Kurdaki artış nedeniyle Apple, Türkiye’deki ürünlerine zam yapma kararı almıştı. Apple bu kez indirime gitti.  Apple Türkiye’den iPhone indirimi (İndirimli iPhone fiyatları)

12 Eylül’de iPhone Xs, Xs Max ve Xr’ı görücüye çıkaran dünya teklonoji devi Apple,Türkiye’de sattığı bazı telefon modellerinin fiyatlarına zam yapmıştı. Apple, kurdaki artış nedeniyle yaklaşık yüzde 20 bandında yaşanan zam sonrası bu sefer dolar kurundaki düşüş nedeniyle Türkiye'deki ürünlerine yüzde 10 indirim yapma kararı aldı. İşte indirim sonrası İPhone fiyatlarında son durum.

iPhone 8 (64 GB): (Eski fiyat) 6499 TL (Yeni fiyat) 5799 TL

iPhone 8 (256 GB): (Eski fiyat) 7999 TL (Yeni fiyat) 7099 TL

iPhone 8 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 7499 TL (Yeni fiyat) 6699 TL

iPhone 8 Plus (256 GB): (Eski fiyat) 8999 TL (Yeni fiyat) 7999 TL

iPhone 7 (128 GB): (Eski fiyat) 5999 TL (Yeni fiyat) 5399 TL

iPhone 7 Plus (64 GB): (Eski fiyat) 6299 TL (Yeni fiyat) 5699 TL

iPhone 7 Plus (128 GB): (Eski fiyat) 6999 TL (Yeni fiyat) 6599 TL

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:42
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