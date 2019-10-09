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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple Türkiye sitesinde güncelleme yaptı ve iPhone 11, Pro ve Pro Max'in kesin fiyatını açıkladı. İşte yeni iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in Türkiye fiyatı...

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone'larını tanıtmış ve Amerika fiyatlarını açıklamıştı. 2019 model yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de başta Amerika olmak üzere, birkaç ülke pazarında satışa sunuldu. Daha sonra Apple Türkiye, iPhone 11 ve büyük kardeşleri Pro ve Pro Max'in18 Ekim'deTürkiye'de olacağını duyurdu.

Fakat fiyatlar konusunda bilgi vermemişti. Şimdi ise AppleTürkiye sayfasında yeni nesil iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in fiyatı kesinlik kazandı.

İşte yeni Iphone'ların fiyatı...

iPhone11 Türkiye fiyatı

  • iPhone 11 64 GB - 7.299 TL
  • iPhone 11 128 GB - 7.749 TL
  • iPhone 11 256 GB - 8.599 TL

iPhone11 Pro Türkiye fiyatı

  • iPhone 11 Pro 64 GB - 10.999 TL
  • iPhone 11 Pro 256 GB - 12.299 TL
  • iPhone 11 Pro 512 GB - 13.999 TL

iPhone11 Pro Max Türkiye fiyatı

  • iPhone 11 Pro Max 64 GB - 11.999 TL
  • iPhone 11 Pro Max 256 GB - 13.299 TL
  • iPhone 11 Pro Max 512 GB - 14.999 TL

Apple Watch Series 5 Türkiye fiyatı

  • Apple Watch Series 5 40 mm - 3.099 TL
  • Apple Watch Series 5 44 mm - 3.299 TL

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim'de satışa sunulacak.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
  1. iPhone 11
  2. iPhone 11 Pro
  3. iPhone 11 Pro Max
  4. Apple Watch Series 5
  5. Apple

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