0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İpekyolu kariyer fuarı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayeleriyle, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarında, paydaş üniversitelerden biri olarak yer alan SANKO Üniversitesinin standı büyük ilgi görüyor.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:46
İpekyolu kariyer fuarı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayeleriyle, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarında, paydaş üniversitelerden biri olarak yer alan SANKO Üniversitesinin standı büyük ilgi görüyor.


SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’ın da katıldığı fuar, kamu kurumlarıyla, özel sektörün öncü kuruluşlarının öğrenciler ve mezunlarla bir araya gelerek, verimli bir insan gücü planlamasını sağlamak amacıyla düzenlendi. SANKO Üniversitesi standını Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Metin Bedir de ziyaret etti.


Bu arada, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İpekyolu Kariyer Fuarına Altın Sponsor olarak destek sağlayan SANKO Holding adına Prof. Dr. M. Metin Bayram’a plaket takdim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:46
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk dağıtıyor
    1. Jandarma ekipleri kapı kapı mutluluk..
    2. Esed'in İdlib'e kanlı saldırıları..
    3. Okan Buruk: “Zor bir karşılaşma olacak”
    4. Sisi'den Trump'ı kızdıracak hamle
    5. Sağlık semineri
    6. MKE Ankaragücü'nde, Kayserispor maçı..
    7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    8. Ziraat Odası çiftçilere 2 bin adet..
    9. Körüklü Çizme, Söke’nin markalarından..
    10. AK Parti'yi sarsan kaza! Başkan..
    11. Zonguldak Kömürspor’un Teknik..
    12. Zeydan Karalar mazbatasını aldı:..
    13. İpekyolu kariyer fuarı
    14. 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. TCMB döviz kurları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    18. Konya Havalimanında Mart’ta 91 bin 71..
    19. Mesir macunu coğrafi işaret aldı
    20. Osman Atalay'dan "Uyuşturucuya Hayır"..
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Yeni iddia: Seçim sonrası Abdullah Gül'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na talimat
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı