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İpekyolu Belediyesinden özel öğrenciler için yüzme kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bir ilke daha imza atarak, özel gereksinimli öğrenciler için yüzme kursu açtı.

01 Mart 2019 Cuma 09:58
İpekyolu Belediyesinden özel öğrenciler için yüzme kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bir ilke daha imza atarak, özel gereksinimli öğrenciler için yüzme kursu açtı.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Çağdaş Aqua Park yüzme havuzunda, profesyonel yüzme antrenörleri ve Engelsiz Yaşam Akademisi eğitmenleri tarafından gruplara ayrılan engelli kursiyerlere yüzme eğitimi verildiği belirtildi. Açıklamada, “Yaşları 6 ile 12 aralığında olan kursiyerler, akademinin kendi alanlarında uzman çalışanları ile evlerinden alınıyor, yüzme kursu sonunda tekrar evlerine bırakılıyor.


Toplamda 50 öğrencinin faydalanacağı kurs 3 ay sürecek olup, 3 ay sonunda yeni öğrenci grubu ile tekrar devam edecektir. Engelli bireylerin sosyalleşmesi ve toplumda hak ettikleri konumu almaları için özel eğitimin öneminin büyük olduğunun bilincindeki İpekyolu Belediyesi, engelli vatandaşlarımızın toplumun her kesimine kazandırılması için gereken önem ve hassasiyeti tüm kararlılığıyla sürdürecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:58
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