İpekyolu Belediyesinden 103 okula spor malzemesi desteği

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından 103 okula spor malzemesi yardımında bulunuldu.

İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesiller yetiştirmek, gençleri spora özendirmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla 103 okula spor malzemesi desteğinde bulundu. Belediye konferans salonunda düzenlenen malzeme dağıtım törenine İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve okul idarecileri katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, belediye olarak eğitimin her zaman birinci öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Belediye olarak okulların ihtiyaçları noktasında yapabileceğimiz ne varsa, 7-24 esaslı gelen taleplere hızlıca müdahale etmeye çalışıyoruz. Hemen hemen tüm okullarımızda asfalt ve parke çalışması yaptık. Bunun yanında tüm okullarımızda yine çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları yaptık. Özellikle kırsal alanlardaki okullar başta olmak üzere 30 tane okulumuzda oyun grubu oluşturduk” dedi.

İpekyolu ilçesinde yer alan 103 okula spor malzemesi yardımında bulunduklarını dile getiren Karahan, “İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 103 okulumuza 2 adet badminton topu ve raketi, 5 adet futbol, 5 adet basketbol, 5 adet voleybol topları ile 10 adet antrenman yeleği malzemelerini dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise, eğitime verdiği desteklerden ötürü İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, “Verilen desteklerle eğitim camiamız her geçen gün biraz daha iyi konuma gelmektedir. Dün yapılan halk oyunları yarışmalarında birçok okulumuz birincilik elde etti. İl dışına çıkan gençlerimiz birçok spor müsabakalarında çok önemli madalyalarla geri dönüyorlar. Bütün bunların arkasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ekibinin verdiği destek, ilgi ve alaka sayesinde biz bu güzel başarıları elde edebiliyoruz. Ben bu anlamda eğitime verdiği desteklerden dolayı İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, okul idarecilerine spor malzemeleri teslim edildi.