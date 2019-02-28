İpekyolu 250 fırıncıya hijyen eğitimi

Van’ın İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi işbirliğiyle ilçede fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren işletme yetkilileri için hijyen eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan açılış konuşmasını yaptı. Gıda denetimleri hakkında bilgilendirme yapan ve fırınlarda hijyen eğitiminin önemine değinen Karahan, etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karahan, sofralarımızda önemli bir yere sahip olan ekmek ve çeşitlerinin, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, muhafazası, taşınması ve pazarlanmasına ilişkin kurallar ve ürünlerin sahip olması gereken özelliklerin Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde belirlendiğini vurgulayarak, bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerin sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlandığını, bu çerçevede de İpekyolu Belediyesi ile işbirliği yapılarak sektörde çalışan personelin hijyen belgesi almalarının sağlanacağını belirtti.

Daha sonra gıda mühendisi Ayşe İlçi’nin sunumu ile devam eden eğitimde; katılımcılara gıda hijyeni ve güvenilirliği ile temel tanımlar, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler, işletmede uyulması gereken genel hijyen kuralları, personel ve ekipman hijyeni, ürünlerde oluşabilecek bulaşma ve bozulmalar, ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili gıda mevzuatı ve mevzuatta belirtilen ürün özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Eğitime katılan 250 kişiye eğitim sonunda konu ile ilgili olarak değerlendirme sınavı yapıldı. Sınav sonucunda başarılı olanlara, geçerlilik süresi 5 yıl olan hijyen sertifikaları hazırlanarak teslim edileceği belirtildi.