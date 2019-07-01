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İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ kapsamında sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ kapsamında sportif faaliyetler hız kesmeden devam ediyor.


2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocukların boş zamanlarını taekwondo sporuyla değerlendirmesi amacıyla çalışmalarını hızlandıran proje yetkilileri kurs kayıtlarına devam ediyor. Toplamda 14 salonda 12 antrenör ile devam eden ve ücretsiz olan taekwondo kursu;çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Projenin uygulanmaya başlandığı 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 500 çocuk ve genci taekwondo sporuyla tanıştırarak lisanslandıran Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaz sonuna kadar toplamda 5 bin lisanslı sporcuya ulaşmak istediklerini ifade etti. Bilindiği üzere Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 16 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’; 2014 yılından bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atarak altın, gümüş ve bronz olmak üzere sporcular toplamda 350 madalya kazanma başarısı gösterdi. Projedeki 11 sporcu Millilik Belgesi almaya hak kazanmış, 3 Sporcu THOM Merkezine seçilmiş, 3 sporcu ise Balkan Şampiyonasında madalya almaya hak kazandı.


Son olarak 20-25 Haziran 2019 tarihinde 81 ilden 3 bin sporcunun katılımıyla Ankara’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında 1 sporcu ilk 8’e iki sporcu da ilk 16’ya girme başarısı gösterdi. Ayrıca 21-22-23 Haziran 2019 tarihinde ilimizde düzenlenen Kayseri Ümitler Şampiyonasında 4 sporcu birinci, 2 sporcu ikinci ve 3 sporcu da üçüncü olarak 12-15 Temmuz’da Sivas’ta düzenlenecek olan Türkiye Yıldızlar Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
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