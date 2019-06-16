İpek Yolu’nda trafik kazası: 1 ölü Şırnak’ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı.

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, İdil ilçesine bağlı Çığır köyü yakınlarındaki İpek Yolu’nda meydana gelen kazada sürücü Faik Güçlü (65) yönetimindeki 63 FK 269 plakalı kamyon, önündeki buğday yüklü kamyona çarptı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Cizre ve İdil’den sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışarak hayatını kaybeden Faik Güçlü’nün cesedi,Nusaybin itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güçlü’nün cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yapan kamyonlar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.