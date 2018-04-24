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İP'e geçen 15 vekille ilgili çarpıcı detay

CHP’nin İP’e hediye ettiği 15 vekil, utancından yeni partilerinin sırasına oturamadı.

24 Nisan 2018 Salı 10:45
İP'e geçen 15 vekille ilgili çarpıcı detay

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili, TBMM Genel Kurul salonuna girdikleri sırada ne yapacaklarını şaşırdı. Hülleci milletvekilleri, grup kuran İyi Parti'nin sıralarına utançlarından oturamadı. CHP sıralarına da gidemeyen vekiller, en sonunda CHP grubunun arka sıralarına geçip oturmak durumunda kaldı.

Genel Kurul'u takip eden milletvekillerini, gözlerin üzerlerinde olması huzursuz etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunu geren hırçın ve prokovatif konuşmasının altında da, İyi Parti'ye "kiralık olarak" gönderilen hülleci 15 milletvekilinden dolayı parti tabanında duyulan rahatsızlığın yattığı belirtiliyor.

SEÇMENE 'KOYUN' DİYORLARDI

Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda konuya ilişkin soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "CHP'nin klasik taktiği böyle. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman sıkışsa ortaya bir şey atar, gündemi değiştirmeye çalışır. Bugüne kadar gündem neydi Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Hülleci milletvekillerini nasıl izah edecek" değerlendirmesinde bulundu.

İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin yeni partilerinin sıralarına bile oturamadığına dikkat çeken Albayrak, "Hafta sonu yapılan basın toplantısında da başları öne eğikti. Mahcubiyetleri yüzlerinden okunuyordu. Bunlar toplumun yüzde 50'sine 'koyun' diyorlardı" dedi.

Kaynak: Sabah

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:45
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  4. meclis

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