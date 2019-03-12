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İpe dolana güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12 Mart 2019 Salı 09:07
İpe dolana güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’da bir binanın çatısındaki ipe dolanarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, itfaiye aracın merdiveni ile çatıya çıkarak mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve vücudundaki ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:07
  1. doğa

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