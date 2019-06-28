0553 313 94 23

IPARD-6 tanıtımı Polatlı Ticaret Odasında yapıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı Ticaret Odasında gerçekleştirilen IPARD-6 başvuru çağrı bilgilendirme toplantısına tarım ve hayvancılık sektörü firmaları yoğun ilgi gösterdi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:20
IPARD-6 tanıtımı Polatlı Ticaret Odasında yapıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Polatlı Ticaret Odasında gerçekleştirilen IPARD-6 başvuru çağrı bilgilendirme toplantısına tarım ve hayvancılık sektörü firmaları yoğun ilgi gösterdi.


TKDK Uzmanları Gürsel Gür ve Ahmet Bircan Şahin’in gerçekleştirmiş oldukları bilgilendirme toplantısında firma temsilcilerinin soruları da cevaplandırıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzmanı Gürsel Gür, 8 Mayıs 2019 tarihinde 6. başvuru çağrı ilanının başladığını, başvuru kabulüne ilişkin bu çağrının IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğunu aktardı. Aynı zamanda faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağının Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu olduğunu ve bu desteğin “kamu katkısı” olarak adlandırıldığını belirten Gürsel Gür, bu kamu katkısının program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacağını söyledi.


IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibinin gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve iltizama yetkili kişi veya kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması ve 65 yaşından büyük olmaması gerektiği kaydedildi. Toplantıda yatırım için planlanan inşaat yatırımı, makine ekipman yatırımı, genel harcamalar ve görünürlük uygun harcama için “teklif alma kuralları“ çerçevesinde teklif alma, makine ekipman alımları ve inşaat işleri kapsamında formatı TKDK tarafından belirlenen teknik proje hazırlanması gerektiği de belirtildi. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları kapsamında desteklenen sektörler, IPARD Programı sıralama kriterleri ve kriterlerin önemi konusunda katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    1. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    2. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    3. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    4. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    5. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    6. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    7. Elektriğe zam
    8. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    9. Faaliyetler hız kazandı
    10. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    11. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    12. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    13. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    14. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    15. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    16. Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni..
    17. Kırkpınar’a Mehmetçikten ‘seyyar..
    18. Beşiktaş’tan Ekrem İmamoğlu’na yüzde..
    19. Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı
    20. Oceania Para-Taekwondo Şampiyonu Özcan..
    21. Optisyen-gözlükçüler odalarının..
    22. Karabük’te ihracat ve ithalat..
    23. Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle..
    24. Yatırımcılar, birikimlerini katılım..
    25. NATO Askeri Komite Deniz..
    26. KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle..
    27. Muhtarlara kaçak göçmen uyarısı
    28. Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki..
    29. Gürün tarihi bilimsel olarak ele alındı
    30. Yalova zabıtasından gıda denetimi
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!