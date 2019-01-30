Zillet ittifakının ortak adayı İsmail Ok'dan skandal FETÖ ifadeleri! Sözde 'Millet İttifakı'nın tarafları olan İyi Parti ve CHP'nin Balıkesir ortak adayı İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkçe olimpiyatlarını eleştirmesiyle ilgili "insanın şerefine dokunuyor" ve "Türkçe olimpiyatlarını daha coşkulu yapacağız" diyerek FETÖ'ye destek tweetleri atmış.

İyi Parti ve CHP'nin Balıkesir ortak adayı İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe olimpiyatlarını eleştirmesiyle ilgili "insanın şerefine dokunuyor" ve "Türkçe olimpiyatlarını daha coşkulu yapacağız" diyerek 17 -25 Aralık sonrası FETÖ'ye destek tweetleri atmış. İşte o tweetler:

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