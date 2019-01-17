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İp-urgan, yatak-yorgan

Gazetemiz okurlarından Nuri Kahraman, "İp-urgan, yatak-yorgan" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:49
İp-urgan, yatak-yorgan

Nuri Kahraman/Ordu

İyiden iyiye koptu ip-urgan;

Akıl devre dışı, duygular özgür!

Ayıplar üstüne çekilmez yorgan

Perdeler yırtılmış; yaygılar özgür!

*

Utanma-sıkılma, hayâ kalmamış

Varlık etek boyu, dizi bulmamış!

Örtüyü düşünmez, tabut gelmemiş!

Giysiler uçarı, giygiler özgür!...

*

Geçer boğazlardan; her ne gelirse

Ne gümrük, ne kontrol; her ne olursa

Hiç aldırış etmez, keyfi bulursa

Haram, helâl denmez; yiygiler özgür!

*

Hâk’tan korkmaz, halktan çekinmez

Eşini kıskanmaz, kızı sakınmaz

Cürümden, günâhtan, şerden yakınmaz

Kayıttan âzâde, kaygılar özgür!...

*

Ölüm gündem dışı, ecel gelmeden

Oturup düşünmez elden kalmadan

Musallâda bile namaz kılmadan

Gidecek ne yazık; uygu’lar özgür!

*

Kişi sevdiğiyle berâber, yarın;

Hiç işe yaramaz, dünyâca vârın;

Ukalâ söylemler doyurmaz karın

Kâbuller, hem redler; caygılar özgür!

*

Bir yanda hakîkat, ötesi putlar

Sayısız bâtıllar, hadsiz tâğutlar

Sevâba kayıtsız, günâhı kutlar

Neylersin; sevgiler, saygılar özgür!

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:49
  1. Ordu
  2. ip-urgan
  3. hayâ
  4. Haram
  5. helâl
  6. Hâk

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