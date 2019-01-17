İp-urgan, yatak-yorgan Gazetemiz okurlarından Nuri Kahraman, "İp-urgan, yatak-yorgan" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Nuri Kahraman/Ordu İyiden iyiye koptu ip-urgan; Akıl devre dışı, duygular özgür! Ayıplar üstüne çekilmez yorgan Perdeler yırtılmış; yaygılar özgür! * Utanma-sıkılma, hayâ kalmamış Varlık etek boyu, dizi bulmamış! Örtüyü düşünmez, tabut gelmemiş! Giysiler uçarı, giygiler özgür!... * Geçer boğazlardan; her ne gelirse Ne gümrük, ne kontrol; her ne olursa Hiç aldırış etmez, keyfi bulursa Haram, helâl denmez; yiygiler özgür! * Hâk’tan korkmaz, halktan çekinmez Eşini kıskanmaz, kızı sakınmaz Cürümden, günâhtan, şerden yakınmaz Kayıttan âzâde, kaygılar özgür!... * Ölüm gündem dışı, ecel gelmeden Oturup düşünmez elden kalmadan Musallâda bile namaz kılmadan Gidecek ne yazık; uygu’lar özgür! * Kişi sevdiğiyle berâber, yarın; Hiç işe yaramaz, dünyâca vârın; Ukalâ söylemler doyurmaz karın Kâbuller, hem redler; caygılar özgür! * Bir yanda hakîkat, ötesi putlar Sayısız bâtıllar, hadsiz tâğutlar Sevâba kayıtsız, günâhı kutlar Neylersin; sevgiler, saygılar özgür!

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