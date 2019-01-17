İp-urgan, yatak-yorgan
Gazetemiz okurlarından Nuri Kahraman, "İp-urgan, yatak-yorgan" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.17 Ocak 2019 Perşembe 14:49
Nuri Kahraman/Ordu
İyiden iyiye koptu ip-urgan;
Akıl devre dışı, duygular özgür!
Ayıplar üstüne çekilmez yorgan
Perdeler yırtılmış; yaygılar özgür!
*
Utanma-sıkılma, hayâ kalmamış
Varlık etek boyu, dizi bulmamış!
Örtüyü düşünmez, tabut gelmemiş!
Giysiler uçarı, giygiler özgür!...
*
Geçer boğazlardan; her ne gelirse
Ne gümrük, ne kontrol; her ne olursa
Hiç aldırış etmez, keyfi bulursa
Haram, helâl denmez; yiygiler özgür!
*
Hâk’tan korkmaz, halktan çekinmez
Eşini kıskanmaz, kızı sakınmaz
Cürümden, günâhtan, şerden yakınmaz
Kayıttan âzâde, kaygılar özgür!...
*
Ölüm gündem dışı, ecel gelmeden
Oturup düşünmez elden kalmadan
Musallâda bile namaz kılmadan
Gidecek ne yazık; uygu’lar özgür!
*
Kişi sevdiğiyle berâber, yarın;
Hiç işe yaramaz, dünyâca vârın;
Ukalâ söylemler doyurmaz karın
Kâbuller, hem redler; caygılar özgür!
*
Bir yanda hakîkat, ötesi putlar
Sayısız bâtıllar, hadsiz tâğutlar
Sevâba kayıtsız, günâhı kutlar
Neylersin; sevgiler, saygılar özgür!
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