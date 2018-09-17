Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz

Yeni Akit Ankara Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesi’nin siyasi ayağı olarak bilinen CHP’nin o dönem Genel Başkanı olan İsmet İnönü’nün, DP’lilere ve Menderes’e yönelik “Ben de sizi kurtaramam” şeklindeki sözünü, darbeden yalnızca 39 gün önce söylemesi, darbecilerle CHP’nin işbirliğini ispatlıyor. Bu sözün ardından hızlanan süreç ve yapılan darbe sonrasında Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan suçsuz yere idam edildi. Tarihe utanç vesikası olarak geçen ise, darbecilerin idamın ardından Menderes’in eşi Berrin Menderes’ten ip parasını tahsil etmesiydi.

İNÖNÜ AĞZINDAN KAÇIRDI

Gazetemizin Ankara Haber Müdürü Muhammet Kutlu’nun 2009 yılında yayınlanan “Gladio” adlı kitabında yer alan bilgiler, CHP ve 27 Mayıs cuntacılarının işbirliği içinde olduğunu ortaya koyuyor:

18 Nisan 1960 günü Mazlum Kayalar ve Baha Akşit’in CHP’nin “yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı” faaliyetleri olduğu gerekçesiyle meclis araştırması açılması yolundaki önerge karşısında İnönü şöyle konuştu: “Biz demokratik rejim dedik, bu rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejimi istikametinden ayrılıp, baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam”

İHTİLAL MEŞRU BİR HAKTIR!

İnönü, “Şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal, meşru bir haktır” ve “Bu tedbire teşebbüs eden baskı tertipçileri zannediyorlar ki: Türk Milletinin Kore Milleti kadar haysiyeti yoktur” sözlerini de söyleyecekti. 27 Nisan 1960’ta Tahkikat Encümenlerinin görev ve yetkileri hakkında kanun teklifi konuşmasını yapan İnönü’ye Afyon milletvekili Murat Ali Ülgen: “Kürsüden ihtilal beyannamesi okudun paşam” diye seslenecekti.

15 KARAR, 3’Ü UYGULANDI!

Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Celâl Bayar, Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan oybirliğiyle, eski T.B.M.M. Başkanı Refik Koraltan, eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, İbrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Erataman oy çokluğuyla ölüm cezasına çarptırıldı. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de sabaha karşı, Adnan Menderes 17 Eylül 1961’de saat 13.30’da İmralı Adası’nda idam edildi. Tüm dünyadaki uygulamaların aksine, Adnan Menderes’in cezasının sabah değil de öğle sıraları gerçekleştirilmesi de tartışma yaratmıştı. Buna gerekçe olarak, Zorlu ve Polatkan’ın idamlarından sonra, Menderes’in idam edilmemesi için, İngiltere Karaliçesi II. Elizabeth başta olmak üzere tüm Avrupa devletlerinin var güçleriyle Türkiye’ye baskı yapmaları gösterilir.

MENDERES’İN “İP PARASI” EŞİNDEN TAHSİL EDİLDİ!

Gladio kitabında, kuşaklar boyu vicdan sahibi herkesin içini karartacak “İp parası” meselesi ise şu ifadelerle yer alıyor:

“Vicdanları kanatan başka bir uygulama ise, idamdan 9 gün sonra Menderes’in evine gidilerek evin kapısına idam hükmünün bir suretinin asılması ve idam edilirken kullanılan ip, idam gömleği, cellât, imam ve son gün yiyip içtiklerinin parasının eşi Berrin Menderes’ten tahsil edilmesiydi. Bu uygulama, tamamen dışarıdan dayatma bir uygulamaydı. Zira Türk tarihi boyunca, böyle bir uygulamaya rastlanmamıştır. Zorlu, Polatkan ve Menderes dışındakilerin cezaları infaz edilmeyerek, hapis cezasına çevrildi. İdamları durdurmak için ABD Başkanı Kennedy’nin Ankara Büyükelçisi Raymond A. Hare aracılığı ile Dışişleri Bakanı Selim Sarper’e bir mesaj ilettiği de iddialar arasındadır.”

DARBECİLERİN ESAMESİ OKUNMUYOR LAKİN ASTIKLARI HAYIRLA YÂD EDİLİYOR

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen Eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yıldönümlerinde anıldı. Menderes ve arkadaşlarının kabirlerinin bulunduğu Topkapı’daki Anıtmezar’da gerçekleşen anma töreni Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes ve arkadaşlarının bu ülke için demokrasiden başka bir şey istemediğini belirterek, “Bu ülkeye baraj yapmak, yol yapmak, tarımı, sanayiyi kalkındırmaktan başka ne arzusu oldu? Hasan Polatkan’ın, Fatin Rüştü Zorlu’nun bu milleti güçlü kılmak, haklarını savunmaktan başka ne meselesi vardı?” dedi.

MENDERES’İN SON EMANETİ...

Darbeciler tarafından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yıldönümlerinde dualarla anıldı. Topkapı Anıtmezar’daki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Soylu, Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes ile yakından ilgilendi.