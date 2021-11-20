'İP Milletvekilinin Şehit Yakınına Küfür Etmesi'

Kamuoyunun bildiği gibi İP genel başkanı sayın M. Akşener’in Bingöl gezisinde İP grup başkan vekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfretti. Tahir Gürmen PKK’nın yaptığı roketli saldırı sonucunda hayvan otlatırken şehit olan ve ceset parçaları toplanarak ancak dört gün sonra gömülebilen İsa Gürmen’in ağabeyi. Bu olay üzerine L. Türkkan grup başkan vekilliğinden istifa ettirildi. Ama milletvekilliği devam ediyor. Zayıf olduğu söylenen ve güçlendirilecek olan parlamento çatısı altında küfürbaz bir milletvekili var. Hem de kadın haklarını koruduğunu söyleyen ve kadınlara bacım diyen bir kadın genel başkanın partisindeki bir vekil vatandaşın bacısına küfür ediyor. Bu nasıl iş? O kadın genel başkan Diyarbakır’a gittiği halde HDP’yi darıltmamak için Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi!!! Sonradan ortaya çıktı ki şehit ağabeyinin bacısına küfür eden bu küfürbaz milletvekili bir arazi üzerine kaçak fabrika kurmuş ve Ziraat Bankası’ndan otuz altı milyon dolar kredi almış ve geri ödememiş!!! Bu paranın miktarını telaffuz etmek dile kolay ama tasavvur etmek oldukça zor. Bu kadar para bir kişiye nasıl verilir? Z. Bankası bu parayı nasıl verdi? Geri almak için ne yaptı. Türkkan borcu ödemekten nasıl kaçınıyor? L. Türkkan bu parayı partiye mi harcadı kendine mi?

Şehit ağabeyi Tahir Gürmen ihtiyacı için kırk bin TL.lik kredi istese ona kırk dereden su getirtirler. İpotek isterler, kefil isterler, geri öderken bir ay gecikirse faizi ile birlikte alırlar. Ama L. Türkan’dan almıyorlar.

Kadın milletvekilleri, kadın dernekleri, üniversitelerin “kadın sorunları araştırma merkezleri” bir kadına küfreden milletvekilini kınıyoruz, protesto ediyoruz diyemiyorlar.

Maalesef AK Parti milletvekilleri de işin üzerine gitmiyorlar. Nedendir bilinmez. Halbuki meselenin üzerine gitseler onun milletvekilliğinden istifasını sağlarlar. Böylece parlamentodan bir küfürbazı uzaklaştırılmış olur. Yazıklar olsun.