'İP Lideri Meral Akşener'in kurşunla şovu...'

Gönül isterdi ki bayan bir lider olan Akşener’in kurşunla şov yerine hukuk ve adalet terazisini tesis edeceği şovu yapsaydı kendisi ve partisi için daha iyi olacaktı. Ayrıca onu söylemesini gerektirecek olağanüstü bir durum da ortada yokken, terör köşeye sıkışmışken, herkes rahat rahat işine gitmekteyken, insanlar korkmadan gece geç saatlere kadar gezebilmekteyken, sn. Akşener’in bu şiddet içerikli bu mesajı neden verdi hâlâ anlamış değilim. Bir liderin kürsüden şiddeti körükleyecek mesajlar vermesi ülke yararına olamaz ancak bunun yerine hukuk, adaletin tesisi ve toplumun barışçı, demokratik güven çağrımı ve birleştirici mesajların verilmiş olsaydı, her kesimden ona övgüyle söz edilecekti. Çünkü Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey hukuk ve adaletin tesisidir. Üzgünüm bunun yerine içi boş vaatler vererek milletin siyasete olan güveni eritilmektedir. Milletin ekseriyeti, liderlerde hukuk ve adalet vurgusu ve ülkede uygulayacağı projeleri anlatmalarını bekler. İşte o zaman Türkiye halkı geleceğe ümitle bakabilirlerdi. Fakat hiçbir liderden hukuk ve adalet vurgusunu projeleriyle görmedik.

Kurşunla şov; geleceğe vaatlerde bulunan bir liderin kurşunla dansı bizlere eski Türkiye hatırlatmaktadır. Eski Türkiye’de faili meçhul cinayetlerden geçilmiyordu. Haberlerde her gün adam kaçırma, meçhul cinayetler havada uçuşuyordu. İnsanlar da bu vahşetten bıkmışlardı. İşte bu kurşunlu şov Meral AKŞENER’e yakışmadığı gibi milletin kendisine ümidi de zayıflatmıştır. Çünkü lider kurşunla şov yaparsa taban da şov değil gerçeğini uygular. İşte kardeş kavgaları ve tekrar kaos yolu açılmasına işarettir. Sayın Akşener’in bundan sonra kurşunla şov değil de hukukla, adaletin tesisiyle ve ekonomi projeleriyle şov yapmalıdır. Milletin acilen bu üç temel faktöre ihtiyacı vardır.

Sn. Devlet Bahçeli’ye puan kazandıran eski bir sözünü hatırlatalım, “Ben gençlerimizin kanlarıyla dış güçlerin planlarını çizdirmeyeceğim, sokak kavgalarına karışan ülkücü olamaz” demişti. Tam olarak bu kadarını hatırladım.

Bu söz halk tarafından sevilmişti. Sokak kavgalarına son verilmişti. Ben Akşener’den de daha iyi mesaj vermesini beklerdim, çünkü devlet tecrübesi olan bir şahsiyet olmasından dolayı ondan birleştirici, barışçıl demokratik ve hukukun işletmesi yönünde mesajların verilmesini beklerdik. Türkiye ileriye değil de gerilemeyi mi özledi bilemiyorum. Allah sonumuzu hayır eylesin. Gönül isterdi ki geçmişi çok iyi bilen Akşener bu sözleriyle tabana nasıl bir mesaj verdiğini, her lider böyle mesaj verirse burası ABD’nin Teksas Eyaletine döneceğini düşünmeliydi.

Toplum olarak aç bir insanın yemek talep ettiği gibi bizler de hukuk ve adaleti tesisi için talep etmedikçe muasır medeniyet seviyesine ulaşamayız ve gelişen bir Türkiye’yi göremeyiz.

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