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İP, Kusturica’ya sahip çıktı

İşçi Partili Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Bosna savaşında yaşanan katliam ve tecavüzleri savunan yönetmen Emir Kusturica'ya sahip çıktı

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
İP, Kusturica’ya sahip çıktı

TGB, kendisine yapılan kötü muamele nedeniyle Kusturica'dan Türkiye adına özür diledi. TGB, CHP'li Antalya Belediyesi tarafından Altın Portakal Film Festivali'ne jüri üyesi yapılarak ödüllendirilen Emir Kusturica'ya gösterilen tepkiyi 'ilkel' ve 'çapsız' olarak niteledi. TGB internet sitesinde "Kusturica'dan Türkiye adına özür diliyoruz" şeklinde açıklama yapıldı. En çok tepkiyi Kusturica'ya sert çıkan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'a gösteren TGB, Bakan Günay'a da 'Nato kafa, Nato mermer' şeklinde hakaret etti. Günay'a 'topaç', ‘dönme dolap' gibi ağır hakaretler içeren ifadeler kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:01
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