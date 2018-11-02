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Ercan Katırcıoğlu dayanamadı! "Akşener tüm FETÖ'cüleri başkan yaptı" dedi, istifa etti

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde kentten milletvekili adayı olan Ercan Katırcıoğlu, genel başkan Meral Akşener'in FETÖ'cüleri il başkanı yaptığını söyleyerek partisinden istifa etti.

02 Kasım 2018 Cuma 14:06
Ercan Katırcıoğlu dayanamadı! "Akşener tüm FETÖ'cüleri başkan yaptı" dedi, istifa etti

İYİ Parti Düzce kurucu İl Başkanı olan ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Düzce Milletvekili Adayı gösterilen Ercan Katırcıoğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Katırcıoğlu, açıklamasında İYİ Parti'de söylemlerle yapılanların aynı olmadığını iddia ederek, şöyle dedi:

"FETÖ'cüleri İl Başkanı yaptı"

"Türk siyasetine yeni bir soluk getirmek amacıyla merkez sağ parti olarak kurulmuş olan İYİ Parti'nin içerisinde kurucu il başkanı ve milletvekili adayı olarak yer aldım. Ancak zaman içerisinde söylenenlerle yapılanların, ağızdan çıkan cümlelerle beyinden geçen düşüncelerin aynı olmadığı bir siyasi oluşumla karşılaştım. Milliyetçi ve Ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı söylemiyle yola çıkılmış, ancak 'PKK'ya genel af çıkarılmalı', 'Abdullah Öcalan ev hapsine çıkarılmalı, ayda bir iki defa halkına seslenmelidir' diyen bir kişinin genel başkan yardımcısı yapıldığı bir ortamla karşılaştık. Yine Sayın Akşener'in 'Benim 7 sülalemde FETÖ'cü bulamazsınız' söyleminin ardından 7 sülalesi FETÖ'cü olanların il başkanlığı görevine getirildiğini acıyla görmüş bulunmaktayız. 25 Ekim 2017 tarihinde yola çıkan, ancak makas değiştiren bir siyasi partiyle karşılaştım. Yanlış trene bindiyseniz vagonda geri geri yürümenin bir anlamı olmayacağından yola çıkarak kurucu il başkanı ve milletvekili adayı, yüksek delege olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:06
  1. Düzce
  2. FETÖ
  3. iyi parti
  4. SİYASET Haberleri

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  • adem şenadem şen24 dk önce
    İP - İşçi Partısınden bır sey olmayacagını anlamıs gec de olsa.
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