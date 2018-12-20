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İYİ Parti binasına saldırmıştı! Gerekçesi ortaya çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İYİ Parti binasına silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Saldırgan, neden saldırdın sorusuna, "İlçe başkanının oğluna dışarıdayken sürekli maddi yardımda bulundum, ama ben cezaevine düşünce o bana bakmayınca çıktıktan sonra tartıştık, ben de başkanlık binasına sıktım" yanıtını verdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:35
İYİ Parti binasına saldırmıştı! Gerekçesi ortaya çıktı

Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığına silahlı saldırıda bulunan şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Zanlının, "İlçe başkanının oğluna dışarıdayken sürekli maddi yardımda bulundum, ama ben cezaevine düşünce o bana bakmayınca çıktıktan sonra tartıştık, ben de başkanlık binasına sıktım" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 19 Aralık günü Sarıçam ilçesi Şahintepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına, daha sonra da 63 ES 880 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunup kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra harekete geçti.

'Bana cezaevinde bakmadı'

Yapılan çalışma sonucunda silahlı saldırganın Abdullah G. olduğu tespit edildi. Polis, Sarıçam ilçesinde yaptığı operasyonla zanlıyı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyete getirilen zanlı, ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul etti. Abdullah G., ilçe başkanının oğlu K.K. ile arkadaş olduğunu, cezaevine düşmeden önce ona maddi olarak çok yardımda bulunduğunu belirterek, "Ben cezaevine girince K.K. beni hiç arayıp sormadı. Bana cezaevinde bakmadı. Bu nedenle cezaevinden çıktıktan sonra ilçe başkanlığını kurşunladım. Otomobilin sahibi de bana kahvehanede küfretmişti, o yüzden aracına ateş ettim" dediği ileri sürüldü. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:35
  1. Adana
  2. İYİ Parti
  3. Sarıçam ilçesi

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