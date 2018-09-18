iOS 12 nasıl güncellenir? Apple iOS 12 güncellemesi nasıl yapılır? 

Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad'ler için iOS 12 güncellemesini dün yayınladı. iOS 11 kullanan pek çok kişi iOS 12’yi merakla bekliyor. iOS 12 güncellemesi neredeyse tüm iPhone modellerinin hızını artıracak. Peki iPhone ve iPad'ler için iOS 12 güncellemesinde hangi yenilikler söz konusu oldu?

iOS 12 dün akşam saatlerinde yayınlandı. iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte yeni değişimler söz konusu olacak. Apple, iOS 12’nin iOS 11’e göre iki kat daha performanslı çalıştığını iddia ediyor.

Peki iOS 12 nasıl güncellenir? iOS 12 güncellemesi yayınlandıktan sonra cihazınızın ‘’Ayarlar’’ bölümünde bir uyarı göreceksiniz. Güncellemeyi yüklemek için; Sırasıyla Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayarak, iOS 12 güncellemesini kontrol edebilirsiniz. iOS 12 güncellemesi cihazınız ile uyumluysa, yazılım yükseltme seçeneği karşınıza çıkacak. Yazılım güncellemesi fazla vakit aldığı için cihazınız ile yapacağınız herhangi bir işlem olmadığı zamanı seçmenizde büyük fayda var.

iOS 12 hangi özelliklere sahip?

Apple iPhone iOS 12'yi görücüye çıkardı iOS 12 özellikleri ne Türkiye'deki fiyatı ne