IOM insan kaçakçılığına karşı diziyle farkındalık oluşturacak

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), insan kaçakçılığına ve düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına dikkat çekmek için Etiyopya’da televizyon dizisi çekti.

Etiyopya hükümetiyle ortak yürütülen proje kapsamında çekilen Serap (Mirage) isimli 13 bölümlük dizi her hafta ülkenin Fana televizyonunda yayınlanacak.



Daha iyi bir hayat umuduyla Avrupa, özellikle de Körfez ülkelerine gitmeye çalışan Etiyopyalı düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını konu alan dizi, düzensiz göçün önlenmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

- Yemen’e gidenlerin yüzde 80’i Etiyopyalı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2013’ten bu yana Yemen’e Afrika Boynuzu ülkelerinden 290 bin düzensiz göçmen gelirken, bunların yüzde 80’ini Etiyopyalılar oluşturdu.



Sadece geçen yıl Yemen kıyılarına yaklaşık 87 bin kişi ulaşırken, devlet sisteminin tamamen çöktüğü ülkede gidenlerin birçoğu tutuklandı, işkence gördü, kötü muameleye maruz kaldı ya da kaçakçılar tarafından zorla çalıştırıldı.

Afrika Boynuzu ülkelerinden gidenler Yemen'i Körfez ülkelerine ulaşmak için transit bir ülke olarak kullanıyor.



