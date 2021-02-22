İOKBS sınavı ne zaman? Bursluk sınav başvurusu ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı. Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu Milli Eğit Bakanlığı tarafından yayınlandı. MEB 2021 İOKBS kılavuzuna göre, bursluluk sınavı başvuruları 8-26 Şubat tarihlerinde yapılacak. MEB takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları ise 18 Haziran'da MEB'in internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

A. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

B. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

C. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

D. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

E. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Özellikle E maddesi çok önemli. Yıllık gelirin belirtilen rakamı geçmemesi gerekiyor.

MEB İOKBS burs başvurusu nereden yapılacak?

İOKBS burs başvurusu ne zaman sona erecek? Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

MEB 2021 İOKBS sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı)varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Başvuru işlemlerinde neler yapılacağı da yukarıda belirtilmiş. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.