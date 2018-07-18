İOKBS sınav sonuçları 2018 | İlköğretim ve ortaöğretim devlet bursluluk sınav sonuçları

İOKBS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Merak ediliyor. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5., 6., 7. ve 8 inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9., 10. ve 11. sınıflarda öğrenci öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da ÖDSGM tarafından yapılmıştı. MEB 2018 İOKBS kılavuzuna göre İOKBS sonuçları bugün açıklanacak. Peki MEB İOKBS sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr açıklandı mı? İşte 2018 bursluluk sınav sonuçları İOKBS sonuç sorgulama ekranı

2018 İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı. İOKBS başvuru ve uygulama e-Kılavuzuna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların MEB İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN?

MEB İOKBS sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr açıklandı mı? MEB İOKBS 2018 e kılavuzunda yer alan bilgiye göre, bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. 14.2. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin18. Maddesine göre yapılacaktır.

2018 İOKBS'DE KONTENJAN DAĞILIMI

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

%10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

%5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,

emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

%5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip

ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

%80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

Kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili urumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.