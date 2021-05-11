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Eğitim İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi
Eğitim

İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi

İOKBS başvurusunda bulunan öğrenciler İOKBS ne zaman yapılacak? sorusunu sormakta. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10, ve 11. sınıfların katlımıyla bursluluk sınavı gerçekleştirilmekte. 8 Şubat'a başlayan ve 26 Şubat 2021’de tamamlanan bursuluk sınavı 25 Nisan’da yapılacaktı. Ancak artan korona vakaları nedeniyle 2021 İOKBS bursluluk sınavı MEB tarafından ertelendiği açıklanmıştı. Peki İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:01:00 - 2021-05-11 17:02:35
İOKBS ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı için başvurular 8 Şubat'a başladı. İOKBS sınavı için son başvuru tarihi 26 Şubat 2021 idi.

İOKBS ne zaman yapılacak?

2021 Bursluluk sınavı bu yıl 25 Nisan 2021 saat 10.00’da yapılacaktı ancak korona virüs sebebiyle ertelendi. Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu. 20201 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ise henüz belli olmadı. Ancak tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs'tan sonra bursuluk sınav tarihinin MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

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