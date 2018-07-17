2018 İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları öğrenme sayfası! PYBS meb sonuçları odsgm.meb.gov.tr sorgula

2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilmişti. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS sınavı için ter döken binlerce öğrenci bu aralar2018 İOKBS sonuçlarını merak etmekte. Peki MEB 2018 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı PYBS İOKBS ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuçları açıklandı mı 2018 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin girdiği 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)3 Haziran’da gerçekleştirildi. 4 seçenekli 100 sorunun sorulduğu İOKBSsınavında ter döken binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri bursluluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başlandı. MEB 2018 bursluluk sınav sonuçlarının belli olacağı tarihi açıkladı. Buna göre MEB 2018 PYBS İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sınav sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde açıklanacak.

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2018 PYBS İOKBS hesap puanaması nasıl yapılır sorusuna cevap ise; Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sın av puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

5.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

5.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

5.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

5.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

5.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

6.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

6.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 419,755

6.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 172,85

6.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 118,702

6.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 415,313

7.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

7.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 409,379

7.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 163,983

7.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,643

7.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 410,205

8.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

8.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 438,910

8.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 192,77

8.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 135,12

8.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 437,15

9.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

9.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 394,447

9.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 152,052

9.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,576

9.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 344,631

10.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

10.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

10.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

10.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

10.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

11.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

11.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 405,668

11.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 205,417

11.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 148,879

11.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 352,656