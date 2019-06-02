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İOKBS bursluluk sınav sonuçları 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri bursları ne zaman verilecek?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün 2 Haziran) yapılan İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri İOKBS bursların ne zaman verileceğini merak edip araştırmaya başladı. MEB İOKBS Bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

02 Haziran 2019 Pazar 10:20
İOKBS bursluluk sınav sonuçları 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri bursları ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün 2 Haziran) yapılan İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri İOKBS bursların ne zaman verileceğini merak edip araştırmaya başladı. MEB İOKBS Bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

İOKBS bursluluk sınavına katılacak olan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri bursların ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Öte yandan bursların ne zaman verileceğine dair bilgilerde paylaşıldı. 

MEB İOKBS bursluluk sınav puanı nasıl hesaplanır?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

-  Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

-  İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

-  Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

-  Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

- Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

-  Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

- Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:20
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