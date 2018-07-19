İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2018 bursluluk sınavı PYBS İOKBS burs ne kadar?

Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı-İOKBS sonuçlarının MEB takvimine göre 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü açıklandı. İOKBS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin alacağı bursluluk parası ne zaman alınır? Bursluluk parasının başlangıcı ne zaman? ve bursluluk ücreti ne kadar? soruları merak konusu olmuştu.

İOKBS BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN?

MEB İOKBS sınav sonuçları odsgm.meb.gov.tr açıklandı mı? MEB İOKBS 2018 e kılavuzunda yer alan bilgiye göre, bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. 14.2. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin18. Maddesine göre yapılacaktır.