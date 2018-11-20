IOC üyesi el-Sabah istifa etti

CENEVRE (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah, İsviçre'de hakkında başlatılan "belgede sahtecilik" soruşturması nedeniyle görevinden "geçici" olarak istifa etti.

El-Sabah'ın ofisinden yapılan açıklamada, "belgede sahtecilik" yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmadan dolayı el-Sabah'ın, IOC üyeliğinden ve Olimpik Dayanışma Komisyonu'nu başkanlığından "geçici" olarak istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, el-Sabah'ın suçlamaları şiddetle reddettiği belirtilerek, bunların ardında Kuveyt'teki siyasi hiziplerin olduğu savunuldu.

Ayrıca el-Sabah'ın IOC'deki görevlerine en yakın zamanda yeniden dönmeyi umut ettiği kaydedildi.

Uluslararası spor camiasının en etkili şahsiyetlerinden kabul edilen ve 26 yıldır IOC üyesi olan el-Sabah'ın İsviçre'de 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

El-Sabah, hakkında çıkan rüşvet iddiası sonrası Nisan 2017'de Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Asya Futbol Konfederasyonundaki (AFC) görevinden çekilmişti.

El-Sabah, Kuveyt Enerji Bakanı olarak da görev yapmıştı.







