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İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı

İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM), belirli meslek alanlarında zorunlu hale gelen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ndan yeterlilik sınavı ve belgelendirme yetkisi aldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:29
İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı

İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜSEM), belirli meslek alanlarında zorunlu hale gelen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ndan yeterlilik sınavı ve belgelendirme yetkisi aldı.


Böylelikle İNÜSEM bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi, 2 meslek sektörü ve 4 kolda yeterlilik sınavı ve belgelendirme faaliyetleri yürütebilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasallaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Kanuna göre,Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.


İNÜSEM Kalite Yöneticisi Semih Büyüksoylu’dan alınan bilgiye göre, İNÜSEM bünyesinde faaliyet gösteren İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi, söz konusu kanun gereği ilgili meslek grupları için yetki alma girişiminde bulundu. TÜRKAK’a akredite olduktan sonra İNÜSEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) aldığı yetki belgesi ile 2 meslek sektörünün 4 kolunda mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirme faaliyetleri yapabilecek.


İNÜSEM tarafından akredite olunan meslek sektörleri ve seviyeleri şu şekilde:


“Tekstil meslek sektöründe; İplik Bitim İşleri Operatörü - Seviye 2, İplik Eğirme Operatörü - Seviye 2, Ön İplik Operatörü - Seviye 3. İş ve Yönetim Sektöründe ise; Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği - Seviye 4.”


Seçilen mesleklerin Malatya’nın potansiyel iş ve meslek grubuna göre tercih edildiğini kaydeden İNÜSEM Kalite Yöneticisi Semih Büyüksoylu, MYK’dan yetki belgesi alınması gerektiğini dile getirerek “Bunun ön şartı da TÜRKAK’a akredite olmaktan geçiyordu ve zorlu bir süreci kısa zamanda tamamlayarak TÜRKAK’a akredite olduk. Bundan sonra da Mesleki Yeterlilik Kurumu sürecini başarıyla tamamlayarak aldığımız yetki belgesi ile İNÜSEM’de mesleki yeterlilik sınavlarını yapabileceğiz” Ayrıntılı bilgi için kurum web sitesi http://inuper.inonu.edu.tr/web/ziyaret edilebilir veya kurum irtibat numarası :+90 0850346 8 356 ile iletişim sağlanabilir.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:29
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