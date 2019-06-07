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İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

Adana’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ramazan Bayramında oğlunu göstermeyince bir apartmanın damına çıkıp intihar etmek istedi.

07 Haziran 2019 Cuma 08:51
İntihardan 7 yaşındaki oğlu kurtardı

Adana’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ramazan Bayramında oğlunu göstermeyince bir apartmanın damına çıkıp intihar etmek istedi. Murat Ö., 7 yaşındaki oğlu olay yerince getirilince intihar etmekten vazgeçti.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. Murat Ö., Sonay Ö. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten de M.A.Ö. (7) ismini verdikleri bir çocukları oldu. Ancak çift bir süre sonra anlaşamayınca genç kadın boşanmaya karar verip çocuğunu da alarak evden ayrıldı.


Ramazan Bayramında da Murat Ö. çocuğunu görmek isteyince genç kadın izin vermedi. Bu duruma sinirlenen ve psikolojisi bozulan Murat Ö. bir apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Murat Ö.’yü gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ekipleri ve Can-Kur’a haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yanına çıkarak onu ikna etmeye çalıştı. Murat Ö. bayramda çocuğunu göremediğini onu görmek istediğini çocuğu görememesi durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine polis Sonay Ö.’ye ulaşarak çocuğu getirmesini istedi.



Olayı görüntülemek için yarışa girdiler


Bu arada, yoldan geçen ve Murat Ö.’nün intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla


olayı görüntülemek için yarışa girdi. Kimi sabah sporundan dönerken, kimi motosikletiyle markete alışverişe giderken işlerini bırakıp intihar girişiminde bulunan şahsı çekti. Kadın, erkek, genç bu anları bir de sosyal medyadan canlı yayınladı.



Olayı duyan apartman sakinleri şok oldu


Bu arada Murat Ö. kendisinin oturmadığı bir apartmanın damında intihar girişiminde bulunduğu için sabah seslere uyanan apartman sakinleri şok oldu. Pencereye ve balkona çıkıp ne olduğunu anlamaya çalışan sakinler damda bir şahsın kendini aşağı atacağını görmesiyle şaşkına döndü. Bazı apartman sakinleri de telefonlarına sarılıp bu durumu tanıdıklarına anlattığı görüldü.



Oğlu gelince intihar etmekten vazgeçti


Bir süre sonra polis Sonay Ö.’yu oğlu M.A.Ö. ile birlikte olay yerine getirdi getirdi. Genç kadın çocuğuyla birlikte apartmana girip eşinin yanına gitti. Murat Ö. oğlunu görünce ona sarılıp intihar etmekten vazgeçti. Daha sonra Murat Ö. oğlunu kucağına alıp apartmandan inerek polis aracına bindi. Sonay Ö. de bir başka polis aracına binerek polis merkezine gittiler.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 08:51
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