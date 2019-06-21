İntihara teşebbüs eden şahıs, eşarp yırtılınca kurtuldu Adıyaman’da, kendisini ağaca eşarpla asan adam, eşarbın dayanamayarak yırtılması sonucu kurtuldu.

Adıyaman’da, kendisini ağaca eşarpla asan adam, eşarbın dayanamayarak yırtılması sonucu kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde ikamet eden H.K. (79), bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini ikamet yakınlarında bulunan bir ağaca eşarpla asarak canına kıymak istedi. Kendisini eşarpla ağaca asan adam, aninden eşarbın dayanamayarak kopması sonucu yere düşerek yuvarlandı. Düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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