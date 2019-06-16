0553 313 94 23

İntihara kalkışan şahsı polis pencereden eve girerek kurtardı

Samsun’da eşi çocukları ile evi terk edince Babalar Günü’nde çocukları yanında olmadığı için ilaç içerek intihara kalkışan şahsı polis ekipleri pencereye tırmanarak içeri girip kurtardı.

16 Haziran 2019 Pazar 16:03
İntihara kalkışan şahsı polis pencereden eve girerek kurtardı

Samsun’da eşi çocukları ile evi terk edince Babalar Günü’nde çocukları yanında olmadığı için ilaç içerek intihara kalkışan şahsı polis ekipleri pencereye tırmanarak içeri girip kurtardı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi bir hafta önce çocuklarını yanına alıp evi terk eden Y.Y. (37) Babalar Günü’nde çocukları yanında olmayıp yanına da gelmedikleri için girdiği bunalım sonucu çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Olayı haber alan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler Y.Y.’nin birinci kattaki evine tırmanarak camdan içeri girip hayatını kurtardı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınav maratonu sona erdi
    1. Sınav maratonu sona erdi
    2. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    3. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    4. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    5. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    6. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    7. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    8. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    10. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    11. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    13. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    14. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    15. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    17. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    18. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    19. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    20. Babalar yarıştı, çocuklar izledi
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    22. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    23. Kilis'te "canlı bomba" yeleği ve..
    24. Kimliğini evde unutan öğrencinin..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan tüm..
    26. Çarpıcı ‘tüketim çılgınlığı’ uyarısı:..
    27. Kazada ağır yaralanan çocuk hayatını..
    28. Dengir Mir Mehmet Fırat kansere..
    29. "Toplumun genel kanaatini kollayarak..
    30. Siirt’te otomobil ile kamyon çarpıştı:..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor