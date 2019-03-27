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İntihara kalkışan şahsı iş arkadaşları kurtardı

Diyarbakır’da bir kişi, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
İntihara kalkışan şahsı iş arkadaşları kurtardı

Diyarbakır’da bir kişi, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı, mesai arkadaşları son anda kurtardı.


Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının çatı katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre,kurumda temizlik görevlisi olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, sabah saatlerinde binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar çatıdaki şahsı görerek itfaiye, sağlık ve güvenlik görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme bot açarken, iş arkadaşları şahsı intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Bir süre sonra başı dönen şahsın elleriyle gözlerini kapatmasını fırsat bilen iş arkadaşları, şahsı bulunduğu yerden almayı başardı. Şahıs, yapılan tedavisinin ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:27
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