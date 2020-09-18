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Gündem Ümitcan Uygun’un annesinin ölümü sonrası Müge Anlı'dan ilk açıklama
Gündem

Ümitcan Uygun’un annesinin ölümü sonrası Müge Anlı'dan ilk açıklama

Aleyna Çakır’ın ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun’un annesinin intiharı sonrası gözler Müge Anlı’ya çevrildi. Anlı, "Tehdit ediliyoruz ama olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:19:00 - 2020-09-18 11:38:27
Ümitcan Uygun’un annesinin ölümü sonrası Müge Anlı'dan ilk açıklama

ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ programında birkaç gündür Haziran ayında ölen Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor.

Programda genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun cinayetle itham edilirken, Uygun’un avukatıyla beraber bir süredir olaylara sessiz kaldığı belirtildi.

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır’ın ölümünden şüpheli olarak ifadesi alındı.

Aleyna Çakır’ın ölümünden dolayı suçlanan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun'un "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir notla intiharı sonrası ortalık karıştı.

Olay sonrası yargı ve emniyetin görevlerini üstlenmeye çalışan Müge Anlı’ya tepki yağdı.

‘Tehdit alıyoruz’

Olaya ilişkin bugün canlı yayında konuşan Müge Anlı, "ATV, ben ve ailem tehdit ediliyor. Bununla ilgili belgeler var. Hep bir tehdit var. Bunun ardından yine suçlu ben oldum onların gözünde. Ben gazeteciyim ben kimseyi tanımam. Ben annenin adını ve fotoğrafını vermedim. Rabbim kalbime ne verdiyse ben onun doğrultusunda gidiyorum yayına başladığımda beri. Ben bu yoldan dönmeyeceğim’’ dedi.

Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!
Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

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Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

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