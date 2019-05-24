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İntihar olayında gözaltı sayısı 5’e çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tefecilerin eline düşen Ayhan Ayvalı intihar etmiş ve intihar mektubunda kendisini bu duruma düşürenlerin bir bir ihbar etmişti.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:29
İntihar olayında gözaltı sayısı 5’e çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tefecilerin eline düşen Ayhan Ayvalı intihar etmiş ve intihar mektubunda kendisini bu duruma düşürenlerin bir bir ihbar etmişti. Olaydan sonra başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 5’e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs’ta tefecilerin eline düşen ve boş senetlere imza attırılan ve ödeme güçlüğüne giren Ayhan Ayvalı girdiği bunalım sonucu silah ile intihar ederek öldüğü iddia edildi. Ayvalı ölmeden önce iş yerine iki mektup bırakarak intihar nedenlerini yazdı. Tefecilerin kendisine boş senet imzalattığını ve sıkıntıya düştüğünü ifade etmişti. Bunun üzerine Edremit İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.


Yapılan baskınlarda Ayvalı’nı isminin ve imzasının bulunduğu iki adet 10 bin ve 31 bin liralık senet, farklı isimlere kayıtlı senetler, beş senetler 3 adet tüfek, 43 adet tabanca fişeği, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgi olarak, E.K., H.S., H.S., H.Ö., S.K., göz altına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:29
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