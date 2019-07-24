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İntihar için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız son anda kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız çevrede bulunanların yetişmesiyle atlayamadan son anda kurtarıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
İntihar için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız son anda kurtarıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan 15 yaşındaki kız çevrede bulunanların yetişmesiyle atlayamadan son anda kurtarıldı.İsminin M.E. olduğu öğrenilen kız çocuğu çevredekilere, “Beni kim tuttu, niye tutuyorsunuz beni abi” diye dakikalarca ağlayarak sitem etti.


Olay, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzeri yeni belediye hizmet binası yanındaki Cemalpaşa Köprüsünde yaşandı. M.E. adlı 15 yaşındaki kız çocuğu intihar etmek için köprü korkuluklarına çıkarak kendini aşağı doğru sarkıttı. Yaklaşık 20 metre yüksekteki köprüden salınan M.E.’yi görenler kız çocuğunu ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerindeki vatandaşlar M.E.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp korkuluklardan yukarı çekmeyi başardı.


Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle M.E. sakinleştirilerek ambulansa bindirildi. Vatandaşların kurtardığı M.E. ise olay yerinde ağlayarak “Beni kim kurtardı. Kim beni tuttu, niye tutuyorsunuz abi” diyerek çevrede bulunanlara tepki gösterdi.


Olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine götürülen M.E., sağlık kontrolünden geçirildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
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