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İntihar için çıktığı saat kulesinden inemeyen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Antalya’da bunalıma giren bir kişi, tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi’ne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

24 Şubat 2019 Pazar 22:09
İntihar için çıktığı saat kulesinden inemeyen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Antalya’da bunalıma giren bir kişi, tarihi Kaleiçi girişindeki Saat Kulesi’ne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin yarım saatlik çabasının ardından ikna edilen yaşlı adam, bu defa çıktığı yerden inemeyince devreye itfaiye merdiveni girdi. Yaşlı adam, yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları içerisinde itfaiye merdiveniyle kuleden indirildi.


Olay, akşam 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi girişinde bulunan saat kulesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ileri sürülen 59 yaşındaki Fevzi G., saat kulesinin yanında bulunan demir merdivenlerden yukarıya tırmandı. Çevredekilerin fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dik merdivenlerden yukarı çıkmayı başarıp yaklaşık 20 metre yükseklikteki kulenin tepesinden aşağıya bakan yaşlı adamı gören yerli ve yabancı turistler meraklı bakışlarla olayı an be an izledi. Bazı vatandaşlar da intihar girişimini sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.Kısa süre sonra bölgeye gelen ekiplerden iki polis memuru ise yaşlı adamı ikna etmeye çalıştı. Polisin yaklaşık yarım saatlik çabası sonrası yaşlı adam, ikna edildi ancak çıktığı merdivenlerden inemeyince devreye Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri girdi. Yaşlı adam, olay yerine çağrılan itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınıpaşağı indirildi.


Ağladığı gözlenen yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:09
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