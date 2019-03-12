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İntihar girişiminde bulunan kadını polis kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadını, polis memuru akıntıya rağmen sudan çıkarmayı başardı

12 Mart 2019 Salı 16:22
İntihar girişiminde bulunan kadını polis kurtardı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadın, polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, bir kadının intihar etmek için Dicle Nehri'ne atladığını fark etti.

Ekipte yer alan polis memuru Nuh Toprak da hemen kadının ardından suya atladı. Toprak, akıntıya rağmen yüzerek kadını yakaladıktan sonra kıyıya çıkarmayı başardı.

112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 39 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:22
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