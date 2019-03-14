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İntihar girişiminde bulunan kadını kurtaran polis o anları anlattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadını, akıntıya rağmen sudan çıkararak kurtaran polis memuru Nuh Toprak, olay anını anlattı- Toprak:- "Boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım. Şimdi olsa yine atlarım. Kadını kurtardığım için çok mutluyum"

14 Mart 2019 Perşembe 12:23
İntihar girişiminde bulunan kadını kurtaran polis o anları anlattı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadını, akıntıya rağmen sudan çıkararak kurtaran polis memuru Nuh Toprak, olay anını anlattı.

Cizre ilçesinde intihar etmek için 12 Mart'ta Dicle Nehri'ne atlayan kadını, akıntıya rağmen sudan çıkarmayı başaran Cizre Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nuh Toprak, o gün yaşananları aktardı.

Toprak, olay günü rutin devriye görevi için meslektaşları ile Bırca Belek Parkı'nda yaya olarak devriye görevinde olduklarını anımsatarak nehir kenarındaki yıkık surlardan bir kadının suya atladığını gördüğünü söyledi.

Arkadaşlarıyla olay yerine koştuklarını ve nehrin ortasında akıntıya kapılan kadını gördüğünü belirten Toprak, belindeki silahı, cebindeki telefonu ile üniformasını çıkarmadan akıntıya rağmen hemen suya atladığını dile getirdi. Akıntıya rağmen çok zor da olsa kadını bileğinden yakaladığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Ancak kadın beni de suyun içine çekmeye çalıştı. Bir yandan kadını kurtarmak diğer yandan da akıntı ile mücadele ettim ve zor da olsa kadını kıyıya kadar getirmeyi başardım. Nehir kenarındaki arkadaşlarımın yardımı ile kadını sudan çıkardık ve ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdik."

Yaşanan olaydan sonra kadının yaşadığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren Toprak, "Boğulacağımı göze alarak nehre atlayıp kadını kurtardım. Şimdi olsa yine atlarım. Kadını kurtardığım için çok mutluyum. Hiçbir şey bir insanın canından daha önemli olamaz. Benim yerimde de kim olsa aynı şeyi yapardı. Umarım bu ve buna benzer olaylar hiç bir zaman yaşanmaz." dedi.

Toprak, hastanede tedavisi süren A.E'ye de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- Olay

Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, 12 Mart'ta bir kadının intihar etmek için Dicle Nehri'ne atladığını fark etmişti. Ekipte yer alan polis memuru Nuh Toprak da hemen kadının ardından suya atlamış, akıntıya rağmen yüzerek kadını yakaladıktan sonra kıyıya çıkarmayı başarmıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 39 yaşındaki A.E. olduğu belirlenmişti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:23
  1. CIZRE

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